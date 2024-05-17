ركود الإنتاج الصناعي الأميركي في أبريل



شهد الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة ركودًا خلال شهر أبريل/ نيسان، نتيجة انخفاض إنتاج المصانع والمناجم، وانخفض ناتج التصنيع 0.3%، متأثرًا بإنتاج السيارات.

أظهرت بيانات الفدرالي الأميركي، يوم الخميس، أن الإنتاج في المصانع والمناجم والمرافق لم يتغير بعد زيادة معدلة بالخفض بنسبة 0.1% في الشهر السابق.

انخفض ناتج التصنيع 0.3%، متأثرًا بإنتاج السيارات، بعد زيادة معدلة بالخفض بـ0.2% في مارس/ آذار. وباستثناء السيارات، هبط إنتاج المصانع بـ0.1% فقط. وتراجع التعدين، والذي يعود إلى حد كبير إلى هبوط تعدين الفحم، في حين ارتفع إنتاج المرافق.

وسجلت طلبات إعانة البطالة الحكومية الجديدة الأسبوع الماضي 222 ألف طلب، وفقًا لبيانات وزارة العمل الأميركية. فيما توقع الخبراء تسجيل 219 ألف. أما القراءة المتعلقة بالأسبوع قبل الماضي فقد سجلت 232 ألف طلب بعد تعديلها.

طلبات إعانة البطالة الأميركية تتراجع إلى 222 ألفًا الأسبوع الماضي مقابل توقعات بأن تنخفض عند 219 ألفًا وبذلك سجل متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع إلى 217.75 ألف، بعد أن سجل بالقراءة السابقة 215.25 ألفًا بعد تعديلها.

وفي الوقت نفسه، أظهر مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية قراءة بلغت 4.5 نقطة، أقل من التقدير البالغ 7.7 نقطة، فيما سجلت القراءة السابقة 15.5 نقطة.

وسجلت تصاريح البناء في أبريل/ نيسان نحو 1.440 مليون تصريح، مقابل توقعات 1.480 مليون، ومقابل القراءة السابقة 1.485 مليون تصريح بناء بعد تعديل القراءة بالرفع.