العراق يؤكد سداد كامل ديونه لصندوق النقد الدولي



أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر صالح، ا أن القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي للعراق منذ عام 2003، والتي لا تتجاوز 8 مليارات دولار، تم تسديدها بالكامل.

وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية: إنه "منذ عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية، فبين الأعوام 2003 و2021، حصل العراق على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبيًا".

وأضاف أنه "في السنوات الأولى بعد عام 2003، قدم الصندوق دعمًا كبيرًا للعراق من خلال برامج مختلفة، بما في ذلك برنامج الاستعداد الائتماني SBA وأداة التمويل السريع، فعلى سبيل المثال، في العام 2016، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج استعداد ائتماني SBA بقيمة 5.34 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في العراق وحصل العراق على ثلثي المبلغ آنفًا، وجرى تسديده كاملًا خلال خمس سنوات".

إلى ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي بجهود البنك المركزي العراقي لتشديد السياسة النقدية وتعزيز إطار إدارة السيولة لديه.

في الوقت ذاته، أكد الصندوق في الوقت ذاته على أن هناك حاجة لتصحيح أوضاع المالية العامة في العراق تدريجيًا لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية.

وأشار الصندوق إلى أن الاختلالات الداخلية في العراق تفاقمت بسبب التوسع المالي الكبير وانخفاض أسعار النفط.