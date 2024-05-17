يبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت تونس العاشرة بتوقيت مصر مفتوحًا امام وسائل الإعلام لمدة ١٥دقيقة وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي. يقام المران الختامي على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي وهو نفسه الملعب الذي تقام عليه المباراة.

مران الأهلي مفتوح لوسائل الإعلام قبل مواجهة الترجي

يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في العاشرة مساء غد السبت على استاد حمادي العقربي الأوليمبي برادس في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يحضر اليوم مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكابتن الفريق، وقائع المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يبدأ المؤتمر في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت تونس "الثانية والنصف بتوقيت القاهرة" في ملعب حمادي العقربي الأوليمبي بمدينة رادس.

ويتحدث كولر وكابتن الأهلي عن رؤيتهما للمباراة، وسيقومان بالإجابة على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة.



