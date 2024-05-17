توخيل يعلن نهاية مشواره مع بايرن ميونخ

الفجر الرياضي
توخيل
توخيل

كشف الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ الألماني، عن قراره بشأن الاستمرار من عدمه مع الفريق.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم: "وقال توخيل: "اريد أن أقول أن هذا هو مؤتمري الصحفي الأخير هنا، كانت هناك محادثات، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق، وبالتالي فإن قرار فبراير لا يزال قائمًا".

توخيل يعلن نهاية مشواره مع بايرن ميونخ 

وتابع: "النتائج مثل دوري أبطال أوروبا ضد لاتسيو وآرسنال وريال مدريد، كانت ردود الفعل من الأسابيع الأخيرة هي الأساس لإجراء مناقشة بيننا، لكننا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق، لن أذكر الأسباب".

وأضاف: "لا بد أن نقول أن الوظيفة تتطلب طاقة كاملة، ولكنها تمنحني أيضًا الكثير من الطاقة، إنها شغفي الكبير، بالنسبة لي، الجلسة التدريبية الجيدة هي الأساس ليوم ممتاز".

وأكمل: "موسم دون ألقاب مع بايرن ميونخ لن يكون مرضيًا أبدًا، لن يختلف أحد مع ذلك، بما في ذلك أنا، يظل الأداء مخيبًا للآمال للغاية في كأس ألمانيا، نحن حاليًا في المركز الثاني في الدوري الألماني وحصلنا على رقم من النقاط التي كانت ستكون كافية للفوز باللقب".

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وأردف: "كان هناك مشاكل الإصابة طوال الموسم ورفض ليفركوزن الخسارة، وهذا ليس شيئًا يجب أن نخجل منه، كان موسم دوري أبطال أوروبا مثاليًا تقريبًا حتى الدقيقة 87 والخسارة أمام ريال مدريد يمكنك قبول ذلك دون الشعور بالخجل فترة ولا بد أن تكون رؤوسنا مرفوعة".

واستطرد: "أنا حزين بعض الشيء لأنني لا أحب ترك الفرق والموظفين، هناك 60 أو 70 شخصًا هنا تراهم كل يوم، وكذلك المضيفون في موقف السيارات والرجال هناك  ترابط بيننا".

واختتم: "لقد كان واضحًا لنا جميعًا منذ فبراير أن الفصل قد اقترب من نهايته، لقد كان الأسبوع الماضي مضطربًا، من المهم الحفاظ على التركيز على مباراة الغد والوصول بها إلى النهاية المناسبة".
 

توخيل توماس توخيل بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا ليفركوزن

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