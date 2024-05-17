الشناوي: لا نخشى أي لاعب في الترجي.. والأهلي اعتاد اللعب وسط جماهير تونس والمغرب

أكد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، على أن فريقه لا يخشى أي لاعب في الترجي التونسي ولكنه يحترم المنافس.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم قبل مواجهة الأهلي ومضيفه الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا:" لا نخاف من أي لاعب في الترجي والأهلي يحترم المنافس".

وتابع:"فريق الترجي كبير ونحترمه جيدا، لدينا مباراتين أمامه وليس مباراة واحدة ونتمنى أن يكون التوفيق حليف النادي الأهلي في مباراة الغد".

وواصل:"مباريات النهائي تختلف عن مباريات الأدوار الإقصائية، نلعب في النهائي مباراتين وتتوج بالبطولة".

وزاد:"الأهلي اعتاد اللعب وسط جماهير تونس والمغرب والأهم هو احترام المنافس ومباريات النهائي خارج التوقعات".

وأشار:"نعقد جلسات مع اللاعبين ونخبرهم بأهمية هذه المباريات لأننا ككباتن في الفريق نمتلك الخبرات في مثل هذه المباريات".

وتطرق للحديث عن زميله في الفريق علي معلول قائلًا:"علي معلول قيمة كبيرة في النادي الأهلي وتواجدت أنا وعلي معلول منذ 8 سنوات".

وأردف:"كنا سعداء بارتداء علي معلول شارة القيادة ومعلول قيمة كبيرة لجمهور الأهلي".

وأوضح:"معلول بالنسبة لنا لاعب مصري رغم إنه تونسي وحقق بطولات مهمة وعديدة مع النادي، واتمنى استمراره معنا واستمرار تتويجه بالبطولات".

وأكمل:"اعتدنا على مثل هذه الضغوط وليس لدينا رهبة حضور جماهير الترجي بشكل مكثف ونتمنى أن يحالفنا التوفيق ونتوج بالبطولة".

