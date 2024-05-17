عاجل ورسمي.. جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 في محافظة القاهرة

اقترب موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي، ولذلك يبحب الطلاب وأولياء الأمور عن بدأ موعد الامتحانات وجدول الصف الثالث الثانوي2024، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفته عن جدول الامتحانات 2024 للصف الثالث الثانوي.

مباشـر الآن.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة القاهرة

فترة الاختبارات الأساسية تعتبر من الفترات الحاسمة في حياة الطلاب، حيث يتعين عليهم تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق النجاح، من المهم أن يكون لديهم استعداد جيد وتركيز عالي خلال هذه الفترة لتحقيق النتائج المرجوة وتحقيق أهدافهم التعليمية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

الاثنين 10 يونيو 2024 التربية الدينية + التربية الوطنية الأربعاء 12 يونيو 2024 الاقتصاد + الاحصاء

إجازة عيد الأضحى المبارك 2024

بعد إجازة عيد الأضحى المبارك التي تمتد من يوم السبت الموافق 15 يونيو وحتى الخميس الموافق 20 يونيو لنفس الشهر، يُستأنف جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 بالشكل التالي:

اليوم المادة السبت 22 يونيو 2024 اللغة العربية الثلاثاء 25 يونيو 2024 اللغة الأجنبية الثانية السبت 29 يونيو 2024 الفيزياء + التاريخ الثلاثاء 2 يوليو 2024 اللغة الأجنبية الأولى السبت 6 يوليو 2024 الكيمياء + الجغرافيا الأربعاء 10 يوليو 2024 لجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس والاجتماع السبت 13 يوليو 2024 التفاضل والتكامل الأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة والمنطق السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

بالنسبة لموعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة لعام 2024، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة. وسيتم ذلك بعد اكتمال مراجعة استمارات امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 وتأكيد صحة البيانات المسجلة من قبل الطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أنه بمجرد الإعلان عن موعد إعلان أرقام الجلوس للثانوية العامة 2024، سيتمكن الطلاب من الحصول على أرقام جلوسهم إلكترونيًا عبر تفعيل الرابط المخصص لذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن ثم طباعتها.

مباشـر الآن.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة القاهرة

كيفية معرفة ارقام الجلوس 2024

بمجرد الإعلان عن أرقام جلوس الثانوية العامة لعام 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم، يمكن لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي الحصول عليها بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة أو من هنــــــا .

- أدخل البريد الإلكترونى المدرسى الموحد.

- بعد تسجيل الدخول اضغط على أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس (وتُفعل هذه الخانة بعد إعلان الوزارة عن أرقام الجلوس بشكل رسمي).

- يظهر رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحانات للعام الدراسي الجاري.

- ادخل عبر بوابة إنشاء الحساب الموحد من هنـــــــا .

- اختر انشاء حساب.

- اختر أيقونة حساب الطالب.

- ادخل الرقم القومي وكود الطالب.

- اضغط على التحقق من البيانات.

- بعد التحقق من البيانات اضغط على أيقونة إنشاء حساب وإرسال كود التأكيد على رقم الموبايل أو البريد الإلكتروني.

- أدخل الكود.