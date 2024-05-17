تردد قناة طيور الجنه الجديد 2024 على نايل سات.. تمتع بعالم الأطفال

تردد قناة طيور الجنه الجديد 2024 على نايل سات.. تمتع بعالم الأطفال

منوعات
بوابة الفجر

قناة طيور الجنة هي قناة تلفزيونية للأطفال تأسست في الأردن، وأصبحت من أبرز القنوات الموجهة للأطفال في العالم العربي، تقدم القناة محتوى تربوي وتثقيفي ممتع للأطفال من خلال الأناشيد والألعاب والبرامج التعليمية، كما تشتهر بشخصياتها الكرتونية الجذابة والمحببة للأطفال، وتسعى دائما لتعزيز القيم الإيجابية وتطوير مهارات الأطفال بطريقة مسلية ومفيدة، لذلك في مقالنا اليوم سوف نتعرف على تردد قناه طيور الجنه الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات، فقط تابعونا وقوموا بتنزيل التردد على الفور للاطفال.

مميزات قناة طيور الجنه


قناة طيور الجنة تعتبر واحدة من أشهر القنوات التلفزيونية الموجهة للأطفال في العالم العربي، إليكم بعض المميزات للقناة:

تقدم قناة طيور الجنة محتوى تربوي وتعليمي يهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الأطفال في مختلف المجالات مثل اللغة، والعلوم، والرياضيات، والثقافة العامة.
تقدم القناة برامج وأناشيد مسلية وممتعة تستهوي الأطفال وتحفز خيالهم، مما يساعدهم على الاستمتاع وقضاء وقت ممتع أثناء مشاهدة التلفزيون.

تسعى قناة طيور الجنة إلى زرع القيم الإيجابية والأخلاق الحسنة في نفوس الأطفال من خلال محتواها المتنوع والمفيد.
تضم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تناسب مختلف الفئات العمرية وتلبي اهتماماتهم واحتياجاتهم الفكرية والعاطفية.
توفر قناة طيور الجنة فرص للتفاعل مع المشاهدين من خلال مسابقات وأنشطة تشجع على المشاركة والمشاركة الفعالة.

تردد قناة طيور الجنة


تردد:11258.
معدل ترميز:27500.
معامل تصحيح الخطا: 5/6.
استقطاب: عمودي

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