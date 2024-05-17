وداعًا لرائحة العرق المزعجة.. طريقة صنع مزيل عرق طبيعي في المنزل

مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يصبح التعرق أمرًا طبيعيًا، إلا أن رائحة العرق قد تكون مزعجة ومحرجة في بعض الأحيان عند تجمع العائلة أو اثناء ركوب المترو، أو العمل، وللتخلص من هذه المشكلة، يلجأ الكثيرون إلى استخدام مزيلات العرق التجارية، ولكن هل فكرت يومًا في صنع مزيل عرق طبيعي في المنزل؟

مزيل العرق الطبيعي: الحل الأمثل للتخلص من رائحة العرق



يعتبر الليمون من أبرز المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها في صنع مزيل عرق فعال، فهو لا يحمي فقط من انسداد مسام الجلد، بل يمكن استخدامه أيضًا بشكل منفرد كمزيل للعرق، ولكن هناك طرق أخرى لصنع مزيل عرق طبيعي في المنزل بمكونات أخرى، مثل:

زبدة الشيا: تعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها.

زيت جوز الهند: مضاد للبكتيريا والفطريات، مما يساعد في تقليل رائحة العرق.

صودا الخبز: تمتص الرطوبة وتقلل من حموضة الجلد، مما يجعله بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا المسببة للرائحة.

النشا: يساعد في امتصاص الرطوبة الزائدة.

زيت الروز ماري (اختياري): يعطي رائحة منعشة على المزيل.



طريقة تحضير مزيل العرق الطبيعي



تذوب زبدة الشيا في الميكروويف أو باستخدام حمام مائي.

يضاف زيت جوز الهند تدريجيًا مع التقليب المستمر.

تضاف صودا الخبز والنشا بالتدريج مع الاستمرار في التقليب حتى تتجانس المكونات.

يضاف زيت الروز ماري (إذا رغبت في ذلك) ويقلب جيدًا.

يصب الخليط في علبة محكمة الغلق ويحفظ في الثلاجة حتى يتماسك.



نصائح إضافية



يمكن استخدام هذا المزيل مرتين يوميًا، خاصة بعد الاستحمام.

يمكن استخدام بضع قطرات من الليمون تحت الإبط كبديل طبيعي لمزيل العرق، ولكن يجب التأكد من عدم وجود أي التهابات جلدية، حيث أن الليمون قد يسبب تهيجًا للبشرة الحساسة.

يمكن استخدام زيت جوز الهند مع بضع قطرات من عصير الليمون كخيار آمن للبشرة الحساسة.

مزيل العرق الطبيعي: صحة وجمال

باستخدامك لمزيل العرق الطبيعي، فأنتِ لا تتخلصين فقط من رائحة العرق المزعجة، بل تحافظين أيضًا على صحة بشرتك وتجنبين المواد الكيميائية الضارة الموجودة في مزيلات العرق التجارية، بالإضافة إلى ذلك فإن صنع مزيل العرق في المنزل يعتبر خيارًا اقتصاديًا وصديقًا للبيئة.