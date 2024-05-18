تداول امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة عبر التليجرام

نشرت صفحات الغش الإلكترونية صور لامتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة الجيزة، زاعمين بأن تلك الامتحان هو الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل اللجان، في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2023/2024 بالجيزة.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية، بالفصل الدراسى الثانى، الدور الأول "آخر العام" للعام الدراسى 2023/2024، اليوم السبت، بمحافظة الجيزة، وتستمر حتى يوم الخميس القادم 23 مايو 2024.

وفي ذات السياق، أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بأن اجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (١٩١٠٦٨) طالبا وطالبة، مقسم على ٦٩٧ لجنة بالإضافة إلى لجنة 57357

وشكلت المديرية، غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فورًا والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة

- الأحد 19 مايو: الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الإثنين 20 مايو: مادة الهندسة.

- الثلاثاء 21 مايو: اللغة الأجنبية والتربية الدينية.



يوم الأربعاء 22 مايو: العلوم والتربية الفنية.

- الخميس 23 مايو: مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).