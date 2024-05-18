عاجل|إصابة المخرج محمد العدل بجلطة في القلب

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المخرج محمد العدل
المخرج محمد العدل

كشف المخرج محمد جمال العدل عن إصابته بجلطة في القلب، من خلال منشور له عبر الفيسبوك، معلقة على صورة له من داخل المستشفي «الحمد لله جلطة في القلب وربنا سترها.. شكرأ يارب على كل حاجة».

ويتلقى المخرج محمد العدل العلاج حاليا داخل المستشفى، حيث انهالت التعليقات على المنشور، متمنيين له الشفاء العاجل.

أعمال المخرج محمد العدل

يذكر أن محمد العدل، هو نجل المنتج جمال العدل، وبدأ مسيرته الإخراجية كمساعد مخرج، ثم أخرج العديد من المسلسلات منها

«الداعية» 2013

«سيرة الحب» 2014

«الخروج» 2016

«أرض النفاق» 2018

«أم هارون» 2020

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