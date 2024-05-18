تكريم الطلاب المتفوقين في الدبلومة الأمريكية

الجامعة الأوروبية بالعاصمة الإدارية

شهد الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور حسام عزالدين، استشاري وشريك الموارد بهيئة الاختبارات الأمريكية ACT، والدكتور محمود هاشم، مؤسس ورئيس الجامعة الأوروربية، حفل تكريم الطلبة المتفوقين بالدبلومة الأمريكية من أبناء المدارس الأمريكية على مستوى الجمهورية وخارجها، الذي نظمته الجامعة الأوروبية بالعاصمة الإدارية، تحت إشراف هيئة الاختبارات الأمريكية ACT.

وأعرب الدكتور علاء عشماوي، خلال كلمته عن سعادته البالغة للتواجد لتكريم الطلاب المتفوقين، مؤكدًا حرصه الدائم على دعم ورعاية المتفوقين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالنشئ وبناء نظام تعليمي يهدف لبناء القدرات الإبداعية لأبناءنا الطلاب.

جانب من حفل التكريم



ووجه عشماوي، خالص الشكر وعظيم الامتنان للدكتور محمود هاشم والجامعة الأوروبية، كما قدم الشكر لأولياء الأمور الذين بذلوا كل الجهد مع أبنائهم لتحقيق هذا التفوق، مشيدًا بدور هيئة الاختبارات الأمريكية ACT لقيامها بدور مميز في دعم الطلاب المتفوقين.

وفي ذات السياق أكد الدكتور محمود هاشم، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حرص الجامعة على بناء شخصية الطالب بشكل متكامل وفقًا لأفضل التجهيزات والمناهج وطرق وأساليب التدريس العلمية الحديثة، بما يساهم في تقديم أعلى مستوى جودة من التعليم الجامعي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على عقد شراكات مع عدد من الجامعات المرموقة والمصنفة دوليًا، لتقديم أفضل تعليم جامعي ممكن لأبنائنا الطلاب، فضلًا عن استعداد الجامعة لتخريج الدفعة الأولى من الدارسين.

جانب من حفل التكريم

بينما عبر السيد أندي، نائب رئيس هيئة الاختبارات الأمريكية ACT، عن سعادته البالغة للتواجد للمرة الثانية بمصر لتكريم الطلاب المتفوقين، حيث بلغ عدد الطلاب المكرمين هذه المرة ما يقرب من مائتي طالب من أبناء المدارس الأمريكية.

حفل تكريم الجامعة الأوروبية للطلاب المتفوقين



وقد شهد الحفل عدد كبير من أصحاب ومديري المدارس الأمريكية، وعدد من الشخصيات العامة، بالإضافة للطلاب وأولياء الأمور، وتم أثناء الحفل تكريم عدد من المدارس التي حصل أبناءها على الدرجات النهائية في اختبارات الـ ACT، وهذه المدارس هي: “مدارس منهاتن - مدارس Smart Vision - مدارس Newcastle - مدرسة الأندلس الدولية - المدرسة المصرية المتكاملة - كلية فيكتوريا - المدرسة المصرية للغات - مدرسة الألسن - مدرسة Qaitbay - المدرسة الأمريكية الحديثة - مصر 2000”.