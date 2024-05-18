الاستعلام عن زيادة المعاشات 2024 بالرقم القومي

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بوابة الفجر

أصبح الاستعلام عن زيادة المعاشات متاحًا الآن عبر منصة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة إمكانية معرفة قيمة المعاش الخاصة بك من خلال الموقع الإلكتروني التابع لهيئة التأمين، ومع تزايد الأخبار حول زيادة منتظرة في المعاشات، يرغب قطاع كبير من أصحاب المعاشات في معرفة طريقة الاستعلام بالرقم القومي عن المعاش.
 

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زيادة 22.6% فيحجم المعاشات الحكومية خلال 2022/ 2023

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خلال أيام.. صرف الدفعة الثالثة من زيادة المعاشات لـ11 مليون مستحق

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات

كما سبق وذكرنا فقد وفرت وزارة التضامن الاجتماعية رابط مباشر للاستعلام عن بيانات أصحاب المعاشات في كل المحافظات، إذ يتم صرف المعاشات شهريا لعدد كبير من المواطنين يصل إلى 10 مليون مواطن في مختلف المحافظات، فيما يمكنك الاستعلام عن للمعاش برقم البطاقة الشخصية من خلال التسجيل في موقع الهيئة البوابة للتأمين وتسجيل الدخول للمنصة لمعرفة قيمة المعاش، وذلك باتباع الخطوات التاليه:

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موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر مايو 2024

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موعد نزول المعاشات لشهر مايو 2024

اضغط على رابط الهيئة القومية للتأمين.

اختر الاستعلام عن المعاش.

أضف البيانات المطلوبة منك.

اكتب الرقم القومي واسم الأم الأول بالعربية.

يتم الضغط على ايقونة استعلام.

وأخيرا اضغط على أيقونة استعلام سيتم اظهار بيانات المعاش الخاص بك.

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بشرى سارة بشأن موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة (فيديو)

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موعد صرف معاشات شهر يونيو

يتم صرف المعاشات كل شهر في موعدها دون تغيير، حيث يبدأ صرف المعاشات من يوم 1 يونيو المقبل، ولن يكون هناك تغيير في موعد صرف المعاشات بمناسبة عيد الأضحى والذي سيكون يوم 15 يونيو، حيث سيبدأ صرف المعاشات من يوم 1 يونيو وحتى يوم 10 من خلال البنوك وماكينات الصراف الآلي إضافة إلى مكاتب البريد في مختلف المحافظات.

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