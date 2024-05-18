عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: " مخيم جباليا.. خيبة جديدة يصاب بها نتنياهو وجيش الاحتلال في غزة".

جباليا كابوس جديد للاحتلال في غزة، فعلى الرغم من التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن نجاحات الجيش في تفكيك ما أسمته كتائب حركة حماس في القطاع، إلا أن الأيام الماضية كشفت المأساة الحقيقية التي تتعرض لها إسرائيل في المخيم المحاصر.

ومن بين الركام والأزقة تخرج عناصر المقاومة يوميا لاستهداف قوات الاحتلال المتمركزة في مخيم جباليا ما استدعاء إسرائيل ألوية كاملة من الجيش إضافة لجنود احتياط لمواجهة العمليات العسكرية التي تنفذ ضد جنود الجيش بعد خسائر كبرى شهدها الجانب الإسرائيلي.

الخسائر التي تعرض لها الاحتلال في مخيم جباليا خلال الأيام الماضية، تسبب في تزايد المخاوف داخل حكومة الحرب حول قدرة إسرائيل على تحقيق نصر حقيقي في غزة، وقدرة الجيش أيضا على تحقيق أهداف العدوان على القطاع والتي يتزامن معها خلافات داخلية تشهدها الحكومة الإسرائيلية.



