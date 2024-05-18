مخيم جباليا.. خيبة جديدة يصاب بها نتنياهو وجيش الاحتلال في غزة

بوابة الفجر

 

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: " مخيم جباليا.. خيبة جديدة يصاب بها نتنياهو وجيش الاحتلال في غزة".

جباليا كابوس جديد للاحتلال في غزة، فعلى الرغم من التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن نجاحات الجيش في تفكيك ما أسمته كتائب حركة حماس في القطاع، إلا أن الأيام الماضية كشفت المأساة الحقيقية التي تتعرض لها إسرائيل في المخيم المحاصر.

ومن بين الركام والأزقة تخرج عناصر المقاومة يوميا لاستهداف قوات الاحتلال المتمركزة في مخيم جباليا ما استدعاء إسرائيل ألوية كاملة من الجيش إضافة لجنود احتياط لمواجهة العمليات العسكرية التي تنفذ ضد جنود الجيش بعد خسائر كبرى شهدها الجانب الإسرائيلي.

الخسائر التي تعرض لها الاحتلال في مخيم جباليا خلال الأيام الماضية، تسبب في تزايد المخاوف داخل حكومة الحرب حول قدرة إسرائيل على تحقيق نصر حقيقي في غزة، وقدرة الجيش أيضا على تحقيق أهداف العدوان على القطاع والتي يتزامن معها خلافات داخلية تشهدها الحكومة الإسرائيلية.


 

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الحسم في القاهرة.. مشاهدة فيديو ملخص مباراة الترجي × الأهلي في نهائي أفريقيا 2024 (كلاسيكو إفريقي)

شاهد ملخص ونتيجة مباراة الترجي ضد الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

التعادل السلبي يخيم على المباراة.. ملخص وأهداف مباراة الأهلي والترجي في ذهب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

فرص ضائعة وتعادل سلبي.. أهداف مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

صراع تكتيكي ينتهي بالتعادل السلبي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

عاجل - أبو عبيدة يفضح ويهدد إسرائيل ويوجه 30 رسالة شديدة اللهجة.. ويكشف عن حجم خسائر جيش الاحتلال

الأهلي والترجي يتعادلان سلبياً في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

عاجل- عبر البث المباشر.. بسمة وهبه للنائب العام ووزارة الداخلية وشيخ الأزهر: "أغيثونا"