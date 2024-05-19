الفنان محمد بوشريح يناقش قضايا اجتماعية في فيلم «صحراء الواحة» لتسلـيط الضوء على المجتمعات

بوابة الفجر

كشف الفنان محمد بوشريح عن مشاركته في فيلم  “صحراء الواحة” لتسلـيط الضوء على المجتمعات  مؤكدا أنه خطوة جديدة من نوعها البدوية وتحدياتها.

يعتبر فيلم "صحراء الواحة" من أعمال الفنان، التي تسلط الضوء على قضايا اجتماعية هامة في المجتمعات البدوية.

حياة الصحراء صورة حية

وأوضح الفنان محمد بوشريح يتناول الفيلم قصة حياة أسرة بدوية تعيش في صحراء الواحة، ويقدّم صورة حية لتحديات وصعوبات تواجه تلك المجتمعات. يعرض الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية مثل الفقر والتشرد، والتعليم، والتمييز الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين.

بالإضافة إلى ذلك، يناقش الفيلم أيضًا التحديات التي يواجهها الشباب البدوي في التمسك بتقاليد البدو وفي نفس الوقت الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة.

حياة الصحراء.. القضايا الاجتماعية المطروحة

يقوم الفنان محمد بوشريح بدور بطولة الفيلم ويقدم أداءً متميزًا في تجسيد هذه الشخصية وفي نقل أهمية القضايا الاجتماعية المطروحة في العمل.

من خلال هذا الفيلم، يسلط الفنان محمد بوشريح الضوء على أهمية فهم وتقدير ثقافات وتحديات المجتمعات البدوية، ويعزّز التواصل والتفاهم بين مختلف الثقافات والمجتمعات.

كما يحث الجمهور على التفكير في  وتحفيزه على المشاركة في الحلول الممكنة.
وأعرب « محمد بوشريح» عن سعـادتـه بهذا الفليم، والذي وجد تفاعـلًا كـبيرًا من الـجمهـور الـعـربي، الذي يحب الـتنـوع في الأدوار والـتحـدي في الـتمثيـل، لافتًا إلى أنه سيقدم الـمزيـد من الأعمـال التي ترضي ذوق الـمٌشاهــد.

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