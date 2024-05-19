الديوان الملكي السعودي: خادم الحرمين الشريفين يجري فحوصات طبية في قصر السلام

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم، عن إجراء الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.

وقال بيان الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، إنه «تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024، فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني ارتفاعًا في درجة الحرارة وألم في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته.. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية».