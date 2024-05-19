تتجه النية داخل اتحاد الكرة، لتأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولة كأس مصر، وذلك بسبب ارتباط اللاعبين بالتواجد في معسكر منتخب مصر والمقرر انطلاقه يوم 28 مايو الجاري.

اتجاه لتأجيل مواجهات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس مصر

وكان النادي الأهلي، أعلن تمسكه في وقت سابق، بلاعبيه الدوليين في مباريات كأس مصر، هو ما دفع مسئولي اتحاد الكرة لدراسة إمكانية تأجيل مباريات الفرق الثلاثة.

ويستعد الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لمواجهة الترجي التونسي، يوم 25 من الشهر الجاري على ملعب القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.

وأسفرت قرعة بطولة كأس مصر عن مواجهة الأهلي لنظيره الألومنيوم، والزمالك ضد نظيره بروكسي، فيما يواجه بيراميدز فريق النصر، في إطار مباريات دور الـ32 للبطولة.

وجاءت القرعة كالتالي:

الأهلي والألومنيوم

فاركو والواسطى

البنك الأهلي وبتروچت

المصري وجمهورية شبين

بيراميدز ونادي النصر القاهري

الاتحاد السكندري وأبو قير للأسمدة

المقاولون العرب والترسانة

البلدية والجونة

الزمالك وبروكسي

طلائع الجيش وبورفؤاد

الإسماعيلي ونادي القناة

سموحة ولافيينا

فيوتشر وبترول أسيوط

انبي والنجوم

سيراميكا ومكادي

زد والداخلية

