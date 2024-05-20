وكيل "تعليم المنوفية": تصحيح عينة عشوائية من مادة اللغة العربية بعد تداولها

أعلن محمود الفولي وكيل وزاره التربيه والتعليم بمحافظه المنوفيه، عن أنه تم الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية للشهادة الاعدادية، مؤكدً ان نتيجة العينة جاءت طبيعية للغاية ومماثلة لنتائج امتحان اللغة العربية للسنوات السابقة، وبذلك تحسم مديرية التربية والتعليم الجدل الدائر حول إعادة امتحان اللغة العربية منذ أمس بعد تداوله.

واوضح الفولي ان نتيجة العينة توضح ان الطلاب لم يستفيدوا من الغش الجماعي حيث تبينت اجابات الطلاب بصورة واضحة