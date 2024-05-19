حسام وإبراهيم حسن يقدمان التهنئة لنادي الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر، التهنئة لنادي الزمالك بعد التتويج بلقب البطولة الكونفدرالية.


ونشر على الصفحة الرسمية للتوأم التهنئة وجاء نصها كالتالي:"مبروك لمصر ولنادي الزمالك وجماهيره العظيمة،  الفوز بالكونفدرالية الافريقية.


متمنيين التوفيق للنادي الأهلي في النهائي ومزيدًا من النجاح والتألق  للكرة المصرية بسوبر مصري أفريقي.


وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي أقيمت  باستاد القاهرة الدولي.


وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأحد الماضي انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف ليحصد الأبيض اللقب بمجموع المباراتين.

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