أول محضر شرطة ضد 6 لاعبين من الزمالك بعد واقعة الكونفدرالية (اعرف السبب)

كشف مصدر أمني، صباح اليوم الاثنين، تفاصيل اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه 6 لاعبين من فريق نادى الزمالك، وذلك لقيامهم بإلقاء شماريخ على مدرجات الجماهير، وأرض الملعب باستاد القاهرة الدولى، عقب نهاية مباراة نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية بعد الفوز على ضيفه فريق نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في الإياب، وخسارته بهدفين مقابل هدف في الذهاب، ليستفيد الأبيض بقاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الديار ويتوج باللقب