الهلال الأحمر الإيراني: يتم إرسالنا إلى مكان أبلغت فيه قوات الإنقاذ بشمّ رائحة الوقود

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طائرة الرئيس الإيراني
طائرة الرئيس الإيراني - أرشيفية

كشف الهلال الأحمر الإيراني في نبأ عاجل، وصول توجيهات له بالتوجه إلى مكان أبلغت فيه قوات الإنقاذ بشمّ رائحة الوقود، في رحلة البحث عن موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التى سقطت أمس الأحد.

وكانت وكالة تسنيم للأنباء، قد أعلنت دخول مسيرة تركية من طراز أكينجي أجواء البلاد للمساعدة بعمليات البحث عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي.

وقال مسئول بفرق الإنقاذ لوكالة مهر الإيرانية إن الفرق تبتعد مسافة 3 ساعات عن المنطقة المتوقعة لسقوط طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي.

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