الحرس الثوري الإيراني: تلقينا إشارة من طائرة الرئيس المفقودة

أفادت وكالة أنباء فارس الأحد بأن قائد الحرس الثوري حسين سلامي وعددا من كبار ضباط الحرس توجهوا إلى موقع حادث طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي، في ظل البحث المتواصل عن مروحيته المفقودة.

فيما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء اليوم بأن قائدا بالحرس الثوري الإيراني أعلن تلقي إشارة من الطائرة التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي والهاتف المحمول لأحد أفراد الطاقم.

ونقلت الوكالة عن العميد أصغر عباس قلي زادة، قائد قوات الحرس الثوري في محافظة أذربيجان الشرقية، حيث سقطت الطائرة بسبب الأحوال الجوية، "نتوجه حاليا برفقة جميع قواتنا العسكرية إلى هذه المنطقة".

وأضاف "نأمل أن نعلن لأبناء الشعب أنباء جيدة".