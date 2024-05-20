الحرس الثوري الإيراني: تلقينا إشارة من طائرة الرئيس المفقودة

عربي ودولي
الرئيس الإيراني إبراهيم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

أفادت وكالة أنباء فارس الأحد بأن قائد الحرس الثوري حسين سلامي وعددا من كبار ضباط الحرس توجهوا إلى موقع حادث طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي، في ظل البحث المتواصل عن مروحيته المفقودة.

فيما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء اليوم بأن قائدا بالحرس الثوري الإيراني أعلن تلقي إشارة من الطائرة التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي والهاتف المحمول لأحد أفراد الطاقم.

ونقلت الوكالة عن العميد أصغر عباس قلي زادة، قائد قوات الحرس الثوري في محافظة أذربيجان الشرقية، حيث سقطت الطائرة بسبب الأحوال الجوية، "نتوجه حاليا برفقة جميع قواتنا العسكرية إلى هذه المنطقة".

وأضاف "نأمل أن نعلن لأبناء الشعب أنباء جيدة".

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إبراهيم رئيسي الطائرة الإيرانية رئيس إيران طائرة ايران آكينجي
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الحسم في القاهرة.. مشاهدة فيديو ملخص مباراة الترجي × الأهلي في نهائي أفريقيا 2024 (كلاسيكو إفريقي)

"الزمالك بطلا".. مشاهدة ملخص وأهداف مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

شاهد ملخص ونتيجة مباراة الترجي ضد الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

عاجل - التلفزيون الرسمي الإيراني: لا توجد أي علامة حياة في حطام المروحية

عاجل - "لا أحد على قيد الحياة".. شاهد فيديو لحظة سقوط مروحية الرئيس الإيراني ومرافقيه

عاجل - وفاة وزير الخارجية الإيراني في حادث المروحية المروع

عاجل - وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث المروحية المروع

عاجل - تطورات جديدة بشأن حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي