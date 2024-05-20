عاجل.. إيران تعلن العثور على بعض أجزاء من حطام طائرة رئيسي

أفادت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن فرق الهلال الأحمر والإنقاذ عثرت على بعض أجزاء من حطام طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي المفقودة.

وذكرت السلطات أن العثور على الحطام جاء خلال عمليات البحث في تل عند قرية "خفيلار"، وفق وسائل إعلام إيرانية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إنه تم العثور على مكان مروحية الرئيس الإيراني وفرق الإنقاذ تقترب من مكان الحادث.

ونشرت وكالة "رجا نيوز" الإيرانية صورة من موقع قالت إنه المكان الذي تم العثور فيه على بعض حطام الطائرة المفقودة.

من جهته، قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني: "وجدنا مكان مروحية الرئيس ونتحرك باتجاهه وتفصلنا عنه مسافة كيلومترين.