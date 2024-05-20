جوميز: هذا هو سر الفوز بالكونفدرالية.. ومباراة الأهلي والترجي لا تشغلني



أعرب جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك عن سعادته الكبيرة بتتويج الأبيض بكأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نادي نهضة بركان المغربي.



وقال جوزيه جوميز في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هذا الفوز مهم بالنسبة لي وللفريق وللنادي".



وأضاف المدرب البرتغالي: "جماهيرنا تستحق التتويج بكأس الكونفدرالية، واللاعبين استحقوا الفوز بالمباراة.. لقد حضرنا جيدًا للمباراة، وهذا السبب في التتويج بالبطولة والجماهير كانت أكثر من رائعة".



وتابع: "سنكون سعداء اليوم بكل تأكيد، وسأترك اللاعبين يفرحوا، ولكن علينا أن نطور من ادائنا والتحضير لما هو قادم لان هذه هي خطتي مع النادي".



وأكمل: "بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا لا أعلم ماذا سيحدث المباراة المقبلة بين الأهلي والترجي ولا يهم ما قد يحدث".



وأتم جوزيه جوميز تصريحاته قائلًا: "سانتظر من سيفوز لاواجهه في السوبر الإفريقي، وإذا كان الأهلي هو الفريق الذي ساواجهه ستكون مباراة بالتأكيد رائعة، ولكن ما أريده بالتأكيد هو الفوز أيضًا بالسوبر الإفريقي".