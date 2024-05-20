أحمد صلاح حسني: سعيد بفوز الزمالك.. وحبي للفن أبعدني عن كرة القدم



أعرب أحمد صلاح حسني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن سعادته بتتويج الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وقال أحمد صلاح حسني في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ألف مبروك للزمالك، أنا أهلاوي ولكنني أشجع نادي الزمالك في مبارياته الخارجية، وأعتقد أن الأهلاوية مثلي ويسعدون بتتويج الزمالك".



وأضاف: "الكرة طعهما يكون جميل بتبادل الإنجازات بين الأهلي والزمالك، إذا كان هذين الناديين في قمة قوتهما لأصبحت كرة القدم المصرية أفضل".



وتابع: "مع احترامي لكرة القدم، كنت لاعب جيد، لكنها لم تكن ضمن اهتماماتي، إذا كنت ركزت فيها لكان الأمر اختلف، ولكن الفن هو من استحوذ على تفكيري".



وأكمل: "جميع الأمور كانت تقول لي إنني لاعب جيد، وأن استكمل مسيرتي في الملاعب، لكنني قررت التوجه للفن الذي أحبه".



وواصل: "إذا السوشيال ميديا كانت تتواجد بهذا الزخم في عهدنا لكان الأمر اختلف بالنسبة لي ولأحمد حسام ميدو أيضًا، ولكن حينها لم يكن أحد يتحدث معنا إلا محمود الجوهري، المدير الفني للمنتخب".



وأتم أحمد صلاح حسني تصريحاته قائلًا: "أطالب المسئولين والمتابعين لكرة القدم بالتركيز على قطاعات الناشئين، وليس فقط بالفريق الأول في الأهلي والزمالك".