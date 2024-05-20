أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-5-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاثنين، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

الوحدات سعر البيع سعر الشراء عيار 24 3،600 جنيه 3،617 جنيه عيار 22 3،300 جنيه 3،316 جنيه عيار 21 3،150 جنيه 3،165 جنيه عيار 18 2،700 جنيه 2،713 جنيه عيار 14 2،100 جنيه 2،110 جنيه عيار 12 1،800 جنيه 1،809 جنيه

كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم

الوحدات سعر البيع سعر الشراء عيار 24 3،600 جنيه 3،617 جنيه عيار 22 3،300 جنيه 3،316 جنيه عيار 21 3،150 جنيه 3،165 جنيه عيار 18 2،700 جنيه 2،713 جنيه عيار 14 2،100 جنيه 2،110 جنيه عيار 12 1،800 جنيه 1،809 جنيه

سعر المصنعية والدمغة

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب