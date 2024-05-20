مركز براعم " كرة السلة " يواصل تدريباته ضمن المشروع القومي للموهبه ببورسعيد



واصل لاعبو ولاعبات مركز تدريب لعبة كرة السلة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة بورسعيد - مرانهم الأسبوعي بنادي الحرية للمعاقين تحت قيادة رامي حجازي، احمد عبد العزيز.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي يحظي برعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذي يولي الواعدين من الرياضيين الموهوبين رعاية ودعما كاملا بهدف خلق جيل جديد من الأبطال الواعدين في الألعاب الفردية والجماعية .

كما يحظي الموهوبين أيضا برعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خالد النحلة، وكيل المديرية.

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببورسعيد يقوده وائل المحلاوي مديرا تنفيذيا للمشروع، ورشا محرم مشرف مالي وزينب عوض اداري مركز السلة براعم بالمشروع .

