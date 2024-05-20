خاض يورغن كلوب مباراته رقم 491 والأخيرة كمدرب لليفربول، والتي فاز فيها 2-0 على ضيفه وولفرهامبتون، الأحد، ليحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي.

ماذا قدم كلوب مع ليفربول بعد الرحيل عن قلعة انفيلد؟

وودع الألماني (56 عامًا) جماهير ملعب أنفيلد بعد أن فاز في 305 مباريات (باحتساب الفوز بركلات الترجيح) خلال حقبته التي امتدت قرابة 9 سنوات في ليفربول.

وبعد أن رفع ليفربول كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين في فبراير (شباط) الماضي، بدا أن الفريق في طريقه لمنح مدربه المحبوب وداعًا خياليًا، ومع ذلك فإن سلسلة من النتائج السيئة الشهر الماضي أبعدت الفريق عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى توديع كأس الاتحاد والدوري الأوروبي.

موسم ليفربول 2023-2024:

إجمالي النقاط: 82 نقطة.

الأهداف المسجلة: 86 هدفًا.

أهداف سكنت شباكه: 41 هدفًا.

الهداف: محمد صلاح – 18 هدفًا.

سجل ليفربول 142 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو ثاني أعلى عدد أهداف في تاريخ النادي بموسم واحد بعد موسم 2021-2022 (147).

أهم الألقاب التي فاز بها كلوب في ليفربول:

حقق دوري أبطال أوروبا 2018-2019 بفوزه على توتنهام هوتسبير 2-0 في النهائي، وحصل ليفربول على المركز الثاني خلف ريال مدريد في 2018 و2022.

فاز بالدوري الإنجليزي في موسم 2019-2020، لينهي انتظار النادي 30 عامًا للحصول على اللقب، وأنهى ليفربول الموسم برصيد 99 نقطة، بفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

فاز بكأس العالم للأندية 2019 بفوزه على فلامنغو البرازيلي 1-0 في النهائي.

فاز بكأس السوبر الأوروبية عام 2019 بفوزه على تشيلسي 5-4 بركلات الترجيح.

فاز بكأس الرابطة في موسمي 2021-2022 و2023-2024.

فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2021-2022، وحصل على ثنائية الكأس المحلية.

لم يفز أي من مدربي ليفربول الـ6 السابقين، بريندان رودغرز (2012-2015)، كيني دالغليش (2011-2012)، روي هودجسون (2010-2011)، رافا بنيتيز (2004-2010)، جيرار أولييه (1998-2004) أو روي إيفانز (1994-1998) بمباراته الأخيرة في الدوري.

حقق كلوب أعلى نسبة فوز مقارنة بأي مدرب آخر في ليفربول بنسبة 60.9% (299 فوزًا في 491 مباراة).

حقق دالغليش معدل فوز أفضل قليلًا من كلوب بنسبة 60.91 بالمئة خلال الفترة بين 1985-1991، لكن معدل انتصاراته الإجمالي باحتساب موسم 2011-2012، انخفض إلى 58.27% (222 فوزًا في 381 مباراة).

سجل فريق كلوب 900 هدف في أقل عدد من المباريات، محققًا هذا الرقم بعد 440 مباراة متفوقًا بفارق 55 مباراة عن المدرب السابق بيل شانكلي.

يعتبر كلوب مدرب ليفربول الوحيد الذي فاز بـ6 ألقاب كبرى مختلفة (بيزلي لم يفز بكأس الاتحاد الإنجليزي).

الإنجازات خارج الملعب وتأثيرها على المجتمع:

بعد انتقاله إلى المدينة مع عائلته في عام 2015، كان كلوب يحضر غالبًا المناسبات المجتمعية.

أشرف كلوب بصفته من رموز النادي أكثر من مرة على مشاركة ليفربول في إحياء ذكرى كارثة هيلزبره.

حصل الألماني على وسام (حرية المدينة) في عام 2022، وهو يمثل الرابطة بينه وبين ليفربول.

وقالت مارغريت أسبينال، رئيسة مجموعة دعم عائلات ضحايا هيلزبره، عن كلوب: "لقد شعرت العائلات بالكثير من الحزن، لكن الفرحة التي جلبها لنا، والإثارة التي يمنحك إياها، تنسيك كل حزنك، هذا ما يفعله".

وفي رسالة وجهها إلى أهل المدينة قال كلوب: "داخل وخارج الملعب، لقد خلقنا ذكريات بيننا ستعيش معي إلى الأبد، مشاركة لحظات النجاح مع الناس يكون مميزًا بغض النظر عن النادي الذي تنتمي إليه، ولكن ما يحدث في ليفربول يأخذ الأمر إلى مستويات جديدة تماما".