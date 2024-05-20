تعيين سعاد محمد مستشار إعلامي وثقافي لجمعية إبصار التونسية

عربي ودولي
بوابة الفجر

أصدر محمد منصوري رئيس جمعية إبصار لثقافة وترفيه الأشخاص ذوات وذي الإعاقة البصرية، قرارا بتعيين الإعلامية سعاد محمد الصالح، مستشار إعلامي وثقافي لدي جمهورية مصر العربية.

وذلك كممثل لجمعية في مصر لتعامل مع جميع الجهات ذات الصلة وتوطيد العلاقات مع المؤسسات المصرية وجمعية إبصار في تونس.

يأتي ذلك في إطار العمل علي زيادة التعاون بين الجمعية ومنظمات المجتمع المدني ودعم المشاريع الهادفة لتعزيز نفاذ الفئات الهشة إلى العدالة وتقديم مقترحات منظمات المجتمع المدني وتنفيذ المشاريع والمبادرات الاجتماعية الرامية لاستحقاقات ذوي الإعاقة البصرية.

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