دفاع المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور أمام المحكمة: "السبب نوبة قلبية"

استمعت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الاثنين، في أولى جلسات معارضة المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته على حكم حبسه 3 سنوات، لمرافعة دفاعه.

وحضر دفاع المتهم وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة تفيد إصلاح سيارة المتهم قبل الحادث ببعضة أيام وقرر أن سبب الوفاة هو سكته قلبية وليس للحادث علاقة بها.

كما علق المدعي بالحق المدنى أمام المحكمة قائلا " نحن نعلم أن السيارة جيدة ولكن المتهم هو الذى ليس بحالة جيدة أثناء الحادث"، وطالب بتأييد الحكم الصادر.

فيما حضر شعبان سعيد المحامى بالنقض دفاع اسرة المجنى عليه والمدعى بالحق وطلب تأييد الحكم الصادر وقرر أن المحكمة أرسلت الدعوى المدنية الخاصة بالمجنى عليها الثانية " الزوجة"؛ وتسأل المدعى بالحق المدنى أمام هيئة المحكمة قائلا " الثلاث سنوات الحبس في تهمة القتل الخطأ " فأين باقى الاتهامات الواردة في امر الإحالة، وشهدت الجلسة تغيب المتهم عن الحضور فيما حضر دفاعه.

في وقت سابق، قضت محكمة جنح أكتوبر، بمعاقبة المتهم فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر، بالسجن 3 سنوات المشدد وغرامة 40 ألف جنيه.

وفي وقت سابق، قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، إخلاء سبيل المتهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

واعترف المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته أمام جهات التحقيق: لم اقصد التسبب في مصرعه، وكنت احاول تفادي تماما وقوع الحادث، ولكن لم أستطيع، وأكد: سيارة زنقت عليا حاولت اتفاديها، فاتفاجئت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور أمامي فصدمتها دون قصد بسبب ظلام الطريق، بعد محاولتي تفاديها لآخر لحظة لكن لم أتمكن من ذلك.

وجهت النيابة العامة للمتهم تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، كما استمعت للمتهم وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الامامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث من الأمام.

وجاء في التقرير الطبي لحالة الفنان أشرف عبد الغفور: حضر المريض رفق سيارة الإسعاف فاقدًا للوعي وفى حالة سيئة يعانى من اشتباه نزيف حاد بالمخ، اشتباه نزيف بقاع الجمجمة، وكسور شديدة في القفص الصدري، ونزيف داخلي بالبطن، وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفي على إثر ذلك.

كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بإصابة شخصين أثر حادث تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر اسكندرية الصحراوي اتجاه مدينة الشيخ زايد بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر،

وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته فى حادث التصادم.





