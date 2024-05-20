وزير الإسكان: إيقاف وإزالة مخالفات بناء في حملات مكبرة بمدن الشروق والعبور وسوهاج الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أجهزة مدن الشروق والعبور وسوهاج الجديدة، شنت حملات مكبرة أسفرت عن إيقاف وإزالة مخالفات بناء على نفقة المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع الشرطة المختصة، بهدف منع الظواهر العشوائية، والحفاظ على النسق الحضاري للمدن الجديدة.



وأكد الوزير أنه لن يسمح بأى مخالفة جديدة، وستتم الإزالة الوجوبية لأى مخالفة، وأن أي مخالفات تمت بعد صدور قانون التصالح لن يتم التصالح عليها وسيتم الإزالة الفورية لها، كما أن هناك فرق عمل على مدار اليوم، بجهاز كل مدينة، مكلفة برصد أى مخالفة بناء، والتعامل معها على الفور، بالإضافة إلي الرصد الفوري من منظومة التغيرات المكانية لآي محاولة بناء مخالف.



وطالب وزير الإسكان حائزي قطع الأراضى والوحدات بالمدن الجديدة، بالالتزام بالشروط البنائية وشروط التخصيص وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصًا على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.



وفي هذا الإطار، صرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية تمكنت من تنفيذ 5 قرارات إزالة لأعمال بناء مخالفة بأدوار أسطح عقارات سكنية بمناطق (الرابعة - السادسة – الثامنة – التاسعة) عمارات بالمدينة، وذلك لزيادة النسبة البنائية بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويلها إلى وحدة سكنية.



وأضاف رئيس الجهاز أن الإزالة تمثلت فى هدم الحوائط المعدة بدائر السطح بالقطاع الزائد عن الارتفاع القانونى وذلك للأعمال المنفذة خارج النسبة المصرح به، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقارات وإلزام أصحاب المخالفات بتحمل نفقة الإزالة.



وأشار المهندس محمد السيد عبدالمقصود إلى أن لجنة الإزالة الفورية تمكنت من إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالفة بأدوار السطح بـ3 عقارات سكنية في حملة ثانية بالمناطق (الثانية – الثالثة) عمارات بالمدينة، لزيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويلها إلى وحدات سكنية، وتمثلت الإزالة فى رفع الشدَّات الخشبية، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقارات وإلزام المخالفين بتحمل نفقة الإزالة.



وقال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه تم تنفيذ إزالات لمخالفات بناء في حملات مكثفة بأحياء ومناطق المدينة على مدار أسبوع، للحفاظ على النسق الحضاري والمعماري، ومنع الظواهر العشوائية بالمدينة.



وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور، أن الحملات أسفرت، عن رصد وإزالة المخالفات البنائية المتمثلة في زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح، أو أعمال بنائية مخالفة بالبدروم واستغلاله في غرض غير المخصص له، وعلى الفور تم تنفيذ إزالة فورية ورفع عدادات الكهرباء والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز، وهي 8 مخالفات بناء بالحي التاسع، ومخالفتان بالحي الخامس، ومخالفتان بالحي الرابع، و5 مخالفات بناء، وضبط بدروم مخالف مستغل كورشة نجارة بالحي السابع، ومخالفتا بناء بالحي الثاني وامتداده، ومخالفتا بناء بالحي الأول، ومخالفة ببيت الوطن بالإسكان العائلي.



وأضاف المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم ضبط مخالفة بناء بقطعة بابني بيتك، وعلى الفور تم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على عدد وأدوات المقاول المستخدمة فى المخالفة داخل الجهاز كما إنه تم تحرير محضر للمقاول بمعرفة شرطة التعمير، مضيفًا أنه تم وقف التعامل على جميع قطع الأراضي المخالفة بجهاز المدينة، ولن يتم السماح لها باي اجراءات داخل الجهاز سواء توصيل مرافق مياه وكهرباء أو تنازل.

