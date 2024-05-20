فتح باب التقديم لمبادرة أشبال مصر الرقمية (البرنامج الصيفي 2024)

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التقديم في البرنامج الصيفي لمبادرة "أشبال مصر الرقمية". يستمر البرنامج ثلاثة أشهر (من يونيو إلى سبتمبر) ويهدف إلى تطوير المهارات التكنولوجية والشخصية لطلاب المدارس من الصف الأول الإعدادي إلى الثالث الإعدادي في القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية وأسوان وأسيوط والبحيرة والشرقية والغربية والفيوم والمنوفية والمنيا وبني سويف وبورسعيد ودمياط وسوهاج وقنا وكفر الشيخ.


آخر موعد للتقديم يوم 31 مايو. 

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