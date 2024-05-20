أنشيلوتي يحرم نجم ريال مدريد من نهائي دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
أنشيلوتي
أنشيلوتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني سيعاقب نجم دفاع الملكي البرازيلي إدير ميليتاو بعد الهفوات الدفاعية التي ارتكبها في مباراة فياريال مؤخرا.

وأشارت صحفية ماركا الإسبانية إلى أن ميليتاو قدم آداء سيئ في مباراة فياريال وريال مدريد مما كلف فريقه استقبال أربعة أهداف في لقاء انتهى على وقع التعادل برباعية لكل فريق في الجولة قبل الختامية من بطولة الدوري الإسباني.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أنه في الوقت الذي يستعد فيه ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري ابطال أوروبا على ملعب ويمبلي في الأول من يونيو المقبل لا يبدو أن ميليتاو سيجد مكانًا في تشكيل أنشيلوتي الأساسي.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن خط دفاع ريال مدريد في مباراة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا سيخلو من ميليتاو وسيشهد وجود الألماني أنطونيو روديجر رفقة الإسباني ناتشو فيرنانديز بجانب تواجد الفرنسي فيرلان ميندي في الجهة اليسرى والإسباني دانييل كارفاخال في الجهة المقابلة من خط الدفاع.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه بالنسبة لنجم الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا فإنه سيتواجد في تشكيلة ريال مدريد الأساسية في نهائي دوري أبطال أوروبا.
 

فياريال ريال مدريد دوري أبطال أوروبا روديجير دوري الابطال

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