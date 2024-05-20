علاء ناجي يكتب: بكل الحروف

وبعضُ الحُروف كضغط الزِّنَـاد

تُصيبُ القـلـوب وتُدمي المُقَـلْ



وبعضُ الحُروف كـشُربِ الدَّواء

تُـداوِي الـجُـروح وتُشْفي العِلَلْ

دعيني أكتب عنك بكل الحروف

أكتب عنك بكل لغات البشر

أكتب عنك بكل لغات الحب

اتغزل فيك يااحلى النساء

أكتب عن جمالك وعيناك الساحرتين

اكتب عنك بكل حروف الحب والغرام

دعيني ارسم صورتك على صدري

انقش حروف اسمك على جسدي

دعيني أقرأ نظراتك وابتساماتك

اسهر الليالي على نور وجهك

دعيني أكتب عنك بكل الحروف

أقرأ لك ما كتبت عنك ياحبيبتي

العب بين أحضانك في كل الاوقات

املئ فراغ قلبك حبا وحنانت

العب أنا وأنت في الحدائق

نلتقي في كل مدن العاشقين

دعيني اكون نبض قلبك

رفيق فكرك وروحك وفؤادك

فانا ذاك المغرم في كل شيء فيك

دعيني انقش حروف اسمائنا

على صدري وصدرك ارسمها

دعيني اعيش ايام عمري معك

كي أكون محبوبك وفارسك

دعيني أكتب عنك بكل الحروف

اعيش ايامي في جوارك ياغزالتي

رقيقة اࢦقلب جميࢦة اࢦـࢪوحٴ

وإني أراكي بعينِ قلبي جنَّةٌ

يا من بك مرُّ الحياةِ يطيب