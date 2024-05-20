الفلافل السورية بالحمص.. طريقة عمل الفلافل في المنزل مقرمشة وذهبية بأطيب مذاق

تعد الفلافل واحدة من أشهر المأكولات الشعبية التي حظيت بانتشار واسع على مستوى العالم، وتعتبر الفلافل ليست فقط وجبة تقليدية، بل رمزًا ثقافيا لوصفات الطهي، وتعتمد طريقة إعداد الفلافل على مكونات بسيطة ومتوفرة، لكنها تتطلب مهارة خاصة لتحقيق التوازن المثالي بين النكهات والقوام، وفي هذا المقال نوضح طريقة عمل الفلافل بالتفصيل، سواء كنت تسعى لتحضيرها كمقبلات شهية أو كوجبة رئيسية غنية بالبروتين.

طريقة عمل الفلافل



لتحضير الفلافل المقرمشة ستحتاج إلى المكونات التالية:

كوبان من الحمص الجاف المنقوع لمدة 24 ساعة.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

ثلاثة فصوص من الثوم.

ربع كوب من البقدونس الطازج المفروم.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملح حسب الرغبة.

رشة من الفلفل الحار (اختياري).

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.



طريقة عمل الفلافل في المنزل



لتحضير الفلافل بنجاح اتبع الخطوات التالية:

ابدأ بنقع الحمص الجاف في الماء لمدة 24 ساعة.

نصفي الحمص جيدًا من الماء ونضعه في محضرة الطعام.

أضف البصلة المفرومة والثوم والبقدونس.

اخلط المكونات جيدًا في محضرة الطعام حتى تحصل على خليط ناعم ومتجانس.

أضف إلى الخليط الكمون المطحون والكزبرة الجافة، والدقيق، وبيكربونات الصوديوم، وملح حسب الرغبة.

اخلط المزيج جيدًا مرة أخرى، ثم اتركه يرتاح في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك شكل الفلافل إلى كرات أو أقراص صغيرة بحجم ملعقة كبيرة.

سخن كمية كافية من الزيت في مقلاة عميقة على حرارة متوسطة إلى عالية، ثم ابدأ بقلي أقراص الفلافل على دفعات، حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من الخارج.

توزيع السمسم المحمص على الفلافل وتقدم ساخنة.