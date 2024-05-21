هيئة التنمية الصناعية تتعاقد مع شركة WE لتقديم خدمات رقمية أكثر أمانًا

انتهت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف من إجراءات التعاقد مع شركة WE للاتصالات، لاستضافة الخوادم الخاصة بنظام ميكنة التراخيص الصناعية وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية عالية التأمين. وصرحت د. ناهد يوسف رئيس الهيئة بأن هذا التعاقد يأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير أدواتها وبنيتها المعلوماتية لمواكبة أحدث الأنظمة الرقمية، ولتقديم خدمات أكثر أمانًا ويسرًا على المستثمرين.

مشيرةً إلى أن إتمام مسيرة التحول الرقمي تعد من أهم العوامل المساعدة لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، حيث سيسهم في رفع مستويات التفاعل بين الهيئة والمستثمرين، وتسهيل الوصول إلى المعلومات وتبادلها بسرعة وكفاءة، ومن خلال بيئات إلكترونية ذات إمكانيات فنية وتقنية أكثر قدرة علي حماية الخوادم والبيانات من الاختراقات الإلكترونية.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات معالي المهندس/أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الداعمة لتطوير القطاع الصناعي وتقديم كافة التيسيرات التي توفر الوقت والجهد على المستثمرين، ومن ذلك إتمام عمليات ميكنة الخدمات لتقديمها إلكترونيًا.

وأوضحت د. ناهد يوسف بأن الهيئة بموجب هذا التعاقد ستقوم بالتعاون مع شركة WE وشركة Links Plus "المسئولة عن الدعم الفني لميكنة خدمات الهيئة" بمراجعة خطة نقل البيانات والخوادم على البيئة الجديدة عالية التأمين، والقابلة للتحديث بشكل مستمر لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة.