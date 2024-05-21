بالدولار أو الجنيه.. مناقصة حكومية لشراء كميات من قصب السكر

الاقتصاد
بوابة الفجر

تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد كمية بحد أدنى 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) 
فترات وصول خلال الفترة:-
من 1 - 15 سبتمبر 2024
و/أو من 15 - 30 سبتمبر 2024   
و/أو من 1 - 15 اكتوبر 2024
و/أو 15 - 31 أكتوبر 2024
 تقدم أسعار العروض على أساس الجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي 
على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية
باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والتي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين

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