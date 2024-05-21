أقام النجم الفرنسي كيلييان مبابي، حفل عشاء كبير بحضور نحو 250 ضيفًا، مساء الإثنين، في مطعم يطلق عليه "البيت الأبيض" بجوار الشانزليزيه بمناسبة رحيله عن العاصمة الفرنسية.

مبابي يودع باريس سان جيرمان في حفل ضخم

وكان المطعم، الذي يحمل اسم "جيجي"، يسمى في السابق "لا ميزون بلانش"، أي البيت الأبيض، مما دفع صحيفة لو باريزيان التي غطت الحدث إلى التساؤل عما إذا كان ذلك إشارة من نجم كرة القدم إلى النادي الذي سينضم إليه في الموسم المقبل.

وأمضى مبابي وعثمان ديمبيلي عطلة نهاية الأسبوع في مدينة كان، حيث يقام المهرجان السينمائي الشهير، حيث لم يستدعيهما مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي للمباراة الأخيرة في الدوري الفرنسي على ملعب ميتز الأحد.

وعاد الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان إلى العاصمة الفرنسية من أجل هذا الحدث، الذي حضره العديد من زملائه في النادي وشقيقه إيثان، الذي يبدو أنه سيغادر النادي الباريسي إلى ليل بحثًا عن وقت أكثر للعب.

ويوجد المطعم في شارع موتينيه، بين الشانزليزيه وبونت دي لالما، وهي منطقة تضم متاجر فاخرة وفنادق خمس نجوم.

ومن بين الحضور، يبرز كيلور نافاس، وباركولا، وحكيمي، وفيتينا، وديمبيلي، وسكرينار، ومينديز، فضلًا عن العديد من موظفي النادي.

وذكرت لو باريزيان أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد دُعي أيضًا إلى الحفل، على الرغم من أنه لم يتمكن من تأكيد حضوره.

يشار إلى أنه قد نشأت علاقة شخصية بين قائد منتخب فرنسا والرئيس خلال السنوات الأخيرة.

أما من لم تتم دعوته على ما يبدو فهو رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، الذي نشبت بينه وبين مبابي عدة خلافات كبيرة حول تجديد عقده، وهي أزمة تصاعدت حدتها خلال الأسابيع الأخيرة.

ولم يذكر مبابي، رئيس النادي في مقطع الفيديو الذي أعلن فيه أنه سيغادر الـ(بي إس جي) والدوري الفرنسي، ولم ينظم باريس سان جيرمان حفل وداع له في المباراة الأخيرة على ملعب حديقة الأمراء في باريس.

وآخر مباراة متبقية لباريس سان جيرمان هذا الموسم هي نهائي الكأس أمام ليون في ليل السبت المقبل، حيث سيحظى مبابي بفرصة أخرى، إذا استدعاه لويس إنريكي، ليودع الفريق بلقب آخر.