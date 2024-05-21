مياه أسيوط تعلن حاجتها للتعاقد مع عدد 7 محاميين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد اليوم الثلاثاء عن حاجتها للتعاقد مع محاميين للعمل بالشركة طبقا للإعلان رقم 2 لسنة 2024.



وأكد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد على ضرورة الإلتزام بالشروط الواردة فى الإعلان سعيا لتطبيق خطة الشركة من أجل الإرتقاء بكفاءة الهيكل البشرى الذى تمتلكه، نحو رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.

وصرح اللواء ياسر حسن رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أنه سيتم بيع نموذج التقديم والمظروف الخاص بالمسابقة واستلام الأوراق من المتقدمين بمقر الشركة بقطاع الموارد البشريه شارع جول جمال بجوار فندق الوطنيه بالاس المتفرع من شارع الجمهورية وذلك نظير مبلغ وقــــدره300 جنيه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024م حتى يوم الخميس الموافق 13يونيو 2024م من الساعه التاسعة صباحًا حتى الساعه الثالثة مساء عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية ولن يلتفت للطلبات التى تقدمت قبل بدء المسابقة أو بعد انقضاء المدة المحددة للإعلان أو قد يكون سبق تقديمها للشركة أو أى فرع من فروعها على أن يتم إعلان أسماء من توفرت فيهم الشروط من المتقدمين وكذلك مواعيد الإختبارات التحريرى والمقابلة الشخصية.