طريقة لتخزين الثوم في الفريزر.. لمدة سنتين مش هيحصله حاجة

تحتاج ربات المنازل إلى معرفة طريقة تخزين الثوم في الفريزر مع بداية الموسم، حيث يحرصن على شراء كميات كبيرة وتخزينها لاستخدامها طوال العام، نظرًا لأن الثوم يدخل في معظم الوصفات لذا، نقدم لكم طريقة مضمونة تساعد على حفظ الثوم لأطول فترة ممكنة.

طريقة تخزين الثوم في الفريزر



المكونات:

ثوم طازج

أكياس تجميد أو حاويات بلاستيكية محكمة الإغلاق

ورق زبدة (اختياري)

الخطوات:

تنظيف الثوم:

قومي بفصل فصوص الثوم عن الرأس وتقشيرها جيدًا.

تأكدي من إزالة القشرة الخارجية بشكل كامل وتنظيف الفصوص من أي شوائب.

تقطيع الثوم (اختياري):

يمكنك تقطيع فصوص الثوم إلى شرائح أو فرمها حسب تفضيلاتك وكيفية استخدامها في الطبخ.

إذا كنتِ تفضلين الاحتفاظ بالفصوص كاملة، يمكنك تجاوز هذه الخطوة.

توزيع الثوم:

وزعي فصوص الثوم أو قطع الثوم المفرومة على ورق زبدة وضعيها في الفريزر لمدة ساعتين تقريبًا، حتى تتجمد.

هذه الخطوة تمنع التصاق الفصوص ببعضها البعض عند تجميدها.

تعبئة الثوم:

بعد تجميد الثوم، انقليه إلى أكياس التجميد أو العلب البلاستيكية محكمة الإغلاق.

افرغي الهواء من الأكياس قدر الإمكان قبل إغلاقها.

تخزين الثوم:

ضعي الأكياس أو الحاويات في الفريزر.

قومي بتسمية الأكياس أو العلب بتاريخ التخزين لتذكيرك بمدة تخزينها.

نصائح لحفظ الثوم في الفريزر



للحفاظ على الطعم والجودة، احرصي على عدم تخزين الثوم لفترة تزيد عن 6-12 شهرًا.

يمكنك أيضًا وضع الثوم المفروم في قوالب مكعبات الثلج، ثم تغطيتها بزيت الزيتون وتجميدها. بعد أن تتجمد، انقلي المكعبات إلى أكياس تجميد.

يمكنك تحضير معجون الثوم بخلطه مع قليل من الزيت وتخزينه في حاويات صغيرة مجمدة. هذه الطريقة توفر الوقت عند الطهي وباتباع هذه الخطوات، ستتمكنين من تخزين الثوم بطريقة فعّالة تضمن لكِ استخدامه طازجًا في جميع الوصفات على مدار العام.