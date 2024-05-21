وصفات طبيعية موجودة كلها عندك في البيت لحل مشكلة تساقط الشعر نهائيا

يعتبر تساقط الشعر مشكلة شائعة تواجه الكثير من السيدات، ويمكن أن يكون له عدة أسباب، في هذا المقال، سنقدم بعض الوصفات الطبيعية المجربة والمضمونة التي يمكن استخدامها لعلاج تساقط الشعر وملء الفراغات، وكذلك لتعزيز نمو الشعر وتتضمن هذه الوصفات مكونات طبيعية وغنية بالعناصر المغذية التي تساعد على تحسين صحة فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر إليكم بعض الوصفات.

وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر

قناع الأفوكادو وزيت جوز الهند



اخلطي لحم الأفوكادو المهروس مع زيت جوز الهند.

ضعيه على الشعر، واتركيه لمدة نصف ساعة.

اشطفي الشعر جيدًا بالماء الفاتر واستخدمي الشامبو كالمعتاد.



ماسك الأعشاب

اغلي كمية متساوية من الريحان وورق القطن والحلبة في الماء.

صفي المزيج واتركيه يبرد.

استخدمي هذا المزيج كشطف للشعر بعد غسله.

زيت الخروع

دلكي فروة رأسك بلطف بزيت الخروع لمدة 10-15 دقيقة.

اتركيه على الشعر لمدة ساعة قبل غسله بالشامبو.



ماسك البيض والزيت

اخلطي بيضة واحدة مع ملعقتين من زيت الزيتون، ثم ضعيه على فروة الشعر لمدة نصف ساعة.

اشطفي الشعر جيدًا بالماء الفاتر.

زيوت طبيعية للتطويل الشعر

إليك أهم الزيوت لعلاج تساقط الشعر وتحسينه.

زيت جوز الهند وزيت الخروع

امزجي كميات متساوية من زيت جوز الهند وزيت الخروع.

دلكي فروة الرأس بهذا المزيج بلطف لمدة 10-15 دقيقة.

اتركيه لبضع ساعات قبل غسله بالشامبو.

خل التفاح والماء

امزجي كوبًا من الماء مع ربع كوب من خل التفاح.

استخدميه بعد غسل الشعر بالشامبو جيدا.

ماسك الزبادي والعسل

امزجي كوبًا من الزبادي مع ملعقتين كبيرتين من العسل.

ضعي هذا المزيج على الشعر وفروة الرأس لمدة 20-30 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.



ماسك الأفوكادو والبيض

اخلطي نصف أفوكادو ناضج مع بيضة واحدة.

ضعي المزيج على الشعر واتركيه لمدة 20-30 دقيقة قبل غسله بالماء والشامبو.