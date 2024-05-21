تردد قناة تنة ورنه أطفال الجديد 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة

تقدم قناة تنة ورنه أطفال العديد من المحتوى الطفولي المميز، التي يتمثل في البرامج والأفلام الكرتونية والمسلسلات الطفولية المميزة، بالإضافة إلى أنها تعتبر من أهم وأبرز القنوات الفضائية التي زاد البحث عنها في الأونة الأخيرة، وأصبحت هي الرائدة في عالم الأطفال، بما جذبت خلال رحلة بثها قاعدة جماهيرة كبيرة للغاية، ولها تردد على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل ساات أو العرب سات.

استقبل قناة تنة ورنه الجديد 2024



ولكي تقوم بإستقبال قناة تنة ورنه الجديد، ومشاهدة كل ما يتم تقديمه في عالم الأطفال، ما بين الأغاني والأناشيد الدينية المميزة، بالإضافة إلى الأفلام والمسلسلات الكرتونية الأكثر تميزًا، فعليك اتباع المعلومات المتمثلة في التالي:-



استقبل قناة تنة ورنه أطفال على قمر الصناعي نايل سات.

وترددها الجديد فهو 11853.

إضافة إلى أن معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

استقطاب قناة تنة ورنه فهو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

نزل تردد قناة تنة ورنه الجديد 2024 العرب سات



ولقناة تنة ورنه أطفال الجديد، قمر صناعي أخر على العرب سات، لكي يسهل القيام بإستقبالها ومشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال، المتمثلة في الأغاني والأناشيد والأفلام الكرتونية، وغيرها من المحتوى الأخر، يُرجى اتباع البيانات الأتيه: –

القمر الصناعي لقناة تنة ورنه هو العرب سات.

التردد الجديد لقناة تنة ورنه يكون 11596.

معامل الترميز للقناة يكون 27500.

استقطاب قناة تنة ورنه الجديد يكون عمودي.