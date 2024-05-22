تكلفة إطلالة زوجة محمد صلاح في ليلة وداع كلوب

في ليلة وداع يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول، بعد رحيله عن تدريب الفريق، حقق الريدز فوزًا على وولفرهامبتون بثنائية نظيفة في ختام مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.

لم يكن وداع المدرب الألماني والانتصار هما الحدثان البارزان فحسب، بل خطفت "ماجي"، زوجة نجم منتخب مصر وفريق ليفربول محمد صلاح، الأنظار بإطلالتها المميزة، مما جعلها محط اهتمام كاميرات وسائل الإعلام العالمية.

تفاصيل إطلالة زوجة محمد صلاح

ظهرت "ماجي" ببدلة ذات لون أزرق فاتح وحقيبة بنفس اللون، بجانب ابنتيهما "مكة وكيان". أثار ظهورها تساؤلات الجمهور حول تكلفة هذه الإطلالة المميزة.

تكلفة الإطلالة

- جاكيت: من الماركة العالمية "Maniere De Voir"، بسعر 89.99 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 6 آلاف جنيه مصري).

- بنطلون: من نفس الماركة، بسعر 119.99 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 7 آلاف جنيه مصري).

- حقيبة: من دار "Chanel"، بسعر 16.654 دولار (نحو 777 ألف جنيه مصري).

الإجمالي

بلغت تكلفة إطلالة زوجة محمد صلاح في ختام مباريات الدوري الإنجليزي 2024 نحو 790 ألف جنيه مصري.