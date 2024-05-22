أزمات وشائعات طاردت زوجة محمد صلاح

خلال السنوات الماضية، تعرضت ماجي صادق، زوجة النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، للعديد من الشائعات والأزمات.

بدأت هذه الشائعات من أزمة خسارة الوزن، مرورًا بشائعة انفصالها عن صلاح، ثم شائعة خلع الحجاب، وأخيرًا عناقها لمدرب ليفربول السابق يورجن كلوب في ليلة وداعه.

خسارة الوزن

في عام 2021، جذبت ماجي صادق الأنظار خلال حفل جائزة القدم الذهبية التي تسلمتها بالنيابة عن زوجها في موناكو الفرنسية. أثار ظهورها بتلك الإطلالة العديد من التساؤلات حول فقدانها للوزن. المدرب مينا سمير، عبر منشور على "فيس بوك"، نشر صورًا لماجي قبل وبعد فقدان الوزن، معلقًا بفخر على دوره في رحلتها.

هذا المنشور تعرض لانتقادات كبيرة من رواد السوشيال ميديا، الذين أكدوا أن ماجي اعتمدت على التدريبات والرياضة في لندن لتحقيق هذا التحول.

شائعة الطلاق

في يوليو 2021، انتشرت شائعة حول انفصال محمد صلاح وزوجته ماجي. وردًا على هذه الشائعة، نشر صلاح صورًا عائلية على "فيس بوك" تجمعه بزوجته وابنتيه، ليكذب الأخبار التي تكهنت بطلاقه بعد حذف بعض الصور العائلية من حساباته.

شائعة خلع الحجاب

في عام 2022، استمرت الشائعات بملاحقة ماجي، حيث تداول البعض أنها خلعت الحجاب بعد نشر صلاح صورة لعائلته بجانب شجرة عيد الميلاد.

ولكن تبين أن الصورة كانت مفبركة، حيث أُجريت تعديلات على الصورة باستخدام برامج تحرير الصور.

عناق كلوب وزوجة صلاح

في 19 مايو 2024، خلال ليلة وداع يورجن كلوب لليفربول، أظهرت الكاميرات لحظة عناق كلوب لماجي صادق. هذا المشهد أثار جدلًا واسعًا، وخاصة بين رواد السوشيال ميديا.

كما عانق صلاح زوجة كلوب، تعبيرًا عن تقديره للدعم الذي تلقاه من كلوب وزوجته خلال فترة تدريبه للفريق.