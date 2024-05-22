أسعار النفط تتراجع وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول



تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء وسط توقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب استمرار التضخم، وهو ما قد يؤثر على استخدام الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا، أو 0.5%، إلى 82.45 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا، أو 0.6%، إلى 78.16 دولار.

كان مسؤولون بالبنك المركزي الأمريكي قد قالوا أمس الثلاثاء إن البنك يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى للتأكد من أن التضخم يعود بالفعل إلى المسار المستهدف البالغ 2% قبل أي خفض لأسعار الفائدة.

وتراجعت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، مع توقع المستثمرين أن يؤدي التضخم واستمرار رفع الفائدة بالولايات المتحدة إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي والصناعي.

كانت العقود الآجلة لخام برنت انخفضت أمس الثلاثاء 46 سنتًا بما يعادل 0.55% إلى 83.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:28 بتوقيت جرينتش.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتا أو 0.69% إلى 79.25 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين أقل من 1% يوم الاثنين بعدما قال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إنهم ينتظرون المزيد من العلامات على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.