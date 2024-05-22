تباطؤ التضخم في بريطانيا خلال إبريل إلى 2.3% على أساس سنوي



قال مكتب الإحصاءات الوطنية، يوم الأربعاء، إن التضخم في المملكة المتحدة تباطأ إلى 2.3% في أبريل، ليقترب من المعدل المستهدف لبنك إنجلترا حتى وإن كان أقل من التوقعات.

ويقل ذلك عن قراءة سعر الفائدة الرئيسية البالغة 3.2% في مارس/آذار، لكن اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا أكبر إلى 2.1%.

يراقب المستثمرون النتائج باهتمام، بعد أن أشار صناع السياسة في بنك إنجلترا إلى أنهم على استعداد لخفض أسعار الفائدة في وقت ما في الصيف، لكنهم أكدوا أن التوقيت سيعتمد على البيانات الجديدة.