الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث مع نظيرتها الآذرية تعزيز التعاون

استقبلت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زهراب قديروف، نائب رئيس وكالة الاستثمار الآذرية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.



وتم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي للشركات الآذرية المستثمرة في مصر، وبحث خطط الاستثمار لعدد من الشركات الآذرية المهتمة بالاستثمار في مصر، وأكدت الدكتورة داليا الهواري على استعداد الهيئة لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للشركات الآذرية التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري.



من جانبه، أكد زهراب قديروف على اهتمام الشركات الآذرية بالاستثمار في مصر، واستغلال العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، وأعرب عن تقديره لجهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تعزيز التعاون بين البلدين.



واتفق الجانبان على خطة عمل لتعميق العلاقات الاستثمارية بجدول زمني محدد، تشمل العديد من الأنشطة والزيارات المتبادلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



واستعرضت الدكتورة داليا الهواري الفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، والتي توضح الموقع الجغرافي للفرص الاستثمارية والصناعات المستهدف جذبها في كل موقع، والخدمات الحكومية والخاصة المتاحة بالقرب من الفرص الاستثمارية، وكفاءة البنية التحتية الداعمة للاستثمار، كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين بالهيئة، وقدمت الدكتورة داليا الهواري شرح وافي عن التطورات التي شهدتها خدمات الاستثمار خلال الفترة الماضية، من حيث الميكنة والتبسيط ورفع الكفاءة.