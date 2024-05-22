رئيس "جهاز السويس الجديدة " تتفقد المنطقة الصناعية بعتاقة ورافع المياه المغذي للمنطقة

تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، شوارع وميادين المنطقة الصناعية بعتاقة، لتكثيف دور إدارات التنمية والزراعة والأمن والتشغيل والصيانة والكهرباء ومتابعة تفعيل قانون التصالح ومنع المخالفات، وذلك في إطار متابعة المناطق الصناعية وتوفير كافة الخدمات والمرافق بها.



وخلال الجولة، وجهت مخلوف بجاهزية جميع المرافق وتوفير الخدمات للمصانع والشركات والحفاظ على شكل حضاري متميز للمنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، ومراقبة تطبيق قانون التصالح ومنع حدوث أي مخالفات.



كما تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، يرافقها مسئولو الجهاز، رافع مياه الـ٩٠٠مم المغذي للمنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة.



وشددت رئيس الجهاز على استمرارية الضخ بنفس الضغوط التي تحتاجها المنطقة الصناعية بعتاقة، ولا سيما مع قدوم فصل الصيف وزيادة الاستهلاك، كما شددت على ضرورة مراقبة نسبة الكلور وتحليلها بشكل مستمر، وكذلك غسيل الخزانات وفقًا للجدول الدوري، ومراقبة شبكة التوزيع ومتابعة كميات المياه.