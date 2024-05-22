أبو الغيط يرحب بقرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا اتخاذها بالاعتراف بدولة فلسطين

عربي ودولي
بوابة الفجر

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بقرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا اتخاذها بالاعتراف بدولة فلسطين.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "أرحب ترحيبًا عاليًا بالخطوة الهامة التي قررت كل من النرويج وايرلندا وإسبانيا اتخاذها بالاعتراف بدولة فلسطين. أحيي وأشكر الدول الثلاث علي تلك الخطوة التي تضعها علي الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصراع".

ودعا الدول التي لم تفعل ذلك إلى الاقتداء بالدول الثلاث في خطوتها المبدئية الشجاعة.

وأضاف أبو الغيط: "أبارك لفلسطين علي هذا التطور الايجابي".

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