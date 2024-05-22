رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالقطاعين الشرقي والشمالي

واصل المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالقطاعين الشرقي والشمالى بالمدينة، بهدف الاطلاع على آخر مستجدات الأعمال والوقوف على نسب تنفيذها.



رافق رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، المهندس محمد عبدالعزيز، نائب رئيس الجهاز للطرق، والمهندس راضي خليل، معاون رئيس الجهاز والمشرف على القطاع الشرقي، ومديرو الإدارات المعنية.



وتفقد "النجار" في جولته الحي المتميز بالقطاع الشرقي، للوقوف علي الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، والتي تتمثل في رفع كفاءة الطرق بالحي من خلال توسعة طريق عبدالمنعم رياض، ومتابعة أعمال خط الري الرئيسي الجاري تنفيذه بأقطار مختلفة والاطلاع على نسب التنفيذ.



وفى سياق متصل، تفقد " النجار" القطاع الشمالي لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والوقوف على مستوى النظافة والزراعة.



وشدد " النجار" على الشركات المنفذة ضرورة الالتزام برفع معدل الأداء واتخاذ جميع الإجراءات للانتهاء من المشروعات فى أقرب وقت ممكن مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية والتنظيم والأمان.