رئيس جهاز القاهرة الجديدة يجتمع بسكان حى الأندلس بالتجمع الثالث لبحث مطالبهم ومقترحاتهم

الاقتصاد
بوابة الفجر

اجتمع المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بممثلي سكان حى الأندلس  بالتجمع الثالث،  لبحث مطالبهم ومقترحاتهم، ومنها بدء طرح أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة بحى الاندلس منطقة 1،2 بالتجمع الثالث.


وخلال اللقاء، أكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم حل مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة، وتم البدء فى اجراءات طرح عملية رفع كفاءة الطرق والأرصفة بالحى، لتوفير سبل الراحة لساكنى الحى، بجانب التأكيد على أنه ستتم المتابعة من خلال رئيس الحى لمنع المخالفات البنائية بالحى، ومنع إلقاء أية مخلفات بنائية بالطرق الداخلية والخارجية بالحى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال حدوث ذلك.


وفي السياق ذاته، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، أعمال الطرق الجاري تنفيذها بحى امتداد غرب الجولف، والمحلية الثامنة بالتجمع الثالث، وذلك لمتابعة الأعمال الجارية بالتجمع الثالث، وكذا استكمال أعمال الطرق بمحور 24 بالامتداد الشرقي للمدينة.


وأشار رئيس الجهاز إلي أنه تم التنبيه على المسئولين عن المشروعات بضرورة الالتزام بأصول الصناعة والمواصفات الفنية فى تنفيذ كافة الأعمال بالمدينة، ومواصلة المجهود لتقديم أفضل الخدمات للسكان وقاطني المدينة.
 

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